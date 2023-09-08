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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توصيل كابلات الفايبر والغاز داخل المنطقة الحرة بميناء دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة والذى جاء بحضور اللواء بحرى أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط و حنان موافى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والمهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وأعضاء مجلس الإدارة.

استهلت " المحافظ " الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة،  كما تم التصديق والاحاطة بالقرارات الصادرة بمجلس الإدارة السابق ، واستعراض بعض الموضوعات والملفات المتعلقة ببعض المشروعات والطلبات المقدمة منها بشأن إضافة أو تعديل نشاط أو السمة التجارية وتجديد تراخيص، وأيضًا اعتماد التكاليف الاستثمارية لبعض المشروعات.

كما ناقشت " الدكتورة منال عوض " موقف المشروعات المتعثرة والمتوقفة واطلعت على الإجراءات المتخذة بشأنها وفقًا للقوانين الخاصة بالاستثمار ، مؤكدة على متابعة هذا الملف و وضع حلول عاجلة بشأنه لتعزيز العمل بالمنطقة.

و بحثت " محافظ دمياط " ملفات تعزيز البنية التحتية بالمنطقة و توصيل كابلات الفايبر و الغاز داخل المنطقة،  موجهة بالتنسيق مع شركتى الاتصالات والغاز لإعداد المقايسات اللازمة وخطة التنفيذ، ليتم بعدها تنفيذ عملية رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة

تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

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