تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.



وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء - وفقا لبيان اليوم /الخميس/ - أن الميناء استقبل السفينة (OCEAN S) والتي ترفع علم ليبريا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 25520 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.



وأضاف البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 25 ألفا و947 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 236 ألفا و103 أطنان، بينما بلغت الشاحنات في الدخول والخروج 5335 شاحنة.



وأشار المركز، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27 ألفا و583 طنا شملت 4591 طن علف بنجر و10 ألاف و705 أطنان كلينكر و2150 طن رمل و10 ألاف و173 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39 ألفا و307 أطنان تضمنت 7 آلاف طن سكر و9318 طن خردة و10 ألاف و378 طن قمح و3093 طن حديد و900 طن ذرة و2800 طن زيت طعام و6084 طن بضائع متنوعة .