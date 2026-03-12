قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل تبدأ تحديث دليل التصنيف المهني وربطه بالمعايير الأوروبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الوزارة، مع استشاري وممثلي شركة Euercna المنفذة لمشروع "دعم الشباب المصري الماهر"،الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الأعضاء في لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري، التي تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية، في إطار الجهود المبذولة لمراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالدليل الأوروبي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل....وأشار وزير العمل في بداية كلمته إلى أن المشروع يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وشركاء العمل والتنمية، في مجال تنمية القدرات البشرية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف من خلاله استكمال تطوير منظومة التدريب المهني، وبناء نظام تدريب مرن ومتطور قادر على الاستجابة لمتغيرات السوق، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات أصحاب الأعمال.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن تحديث دليل التصنيف المهني يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أهمية سرعة رصد المهن المستحدثة والمهن المندثرة، وتوصيفها وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في توحيد مسميات المهن وتسهيل حركة العرض والطلب في سوق العمل...وأضاف أن الوزارة حريصة على الإسراع في إصدار النسخة الجديدة المحدثة من دليل التصنيف المهني المصري، الذي يضم آلاف المهن على مستوى سوق العمل، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية وثورة الذكاء الاصطناعي، ويسهم في إعداد كوادر مصرية مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية تحديد توقيتات محددة لسرعة الإنجاز.

كما شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين فرق العمل بالوزارة واستشاري المشروع، ووضع خطة عمل واضحة لتحديث الدليل وربطه بالمعايير الأوروبية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية، ويسهم في دعم جهود الدولة لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل.

وخلال الاجتماع ، قدم المهندس معتصم الألفي،خبير أول معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، والدكتور أحمد العشماوي، استشاري الاتحاد الأوروبي، عرضًا تفصيليًا حول مقترحات تطوير التصنيف المهني المصري وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، إلى جانب الاستفادة من المنصات الرقمية في دعم هذا التوجه والترويج له، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل وإتاحة المعلومات المهنية بصورة أكثر حداثة ومرونة...كما أوضح العرض أن هذا التوجه يأتي في إطار تنفيذ مشروع "دعم الشباب المصري الماهر"، الذي يهدف إلى تمكين الشباب المصري من اكتساب المهارات المهنية والفنية المطلوبة، وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية للتنمية...وأشار العرض أيضًا إلى أن النسخة الحالية من دليل التصنيف المهني تعود إلى عام 2017، فيما تستهدف الوزارة الانتهاء من إعداد النسخة المحدثة بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل موعدها المحدد بحلول عام 2027، في إطار خطة الدولة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل عالميًا.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الجهات الأعضاء في لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري، والتي تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والدولة للإنتاج الحربي، إلى جانب مركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية.

وزارة العمل قانون العمل التصنيف المهني معايير التصنيف المهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان: أجمل فطار تناولته في رمضان هذا العام كان في الكنيسة

كبسة الفراخ

هنفطر ايه النهاردة.. كبسة الفراخ وصينية بطاطس بالكوسة وصوابع زينب

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد