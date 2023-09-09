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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان: التعازي والكلمات لا تكفي لمواساة أهلنا في المغرب جراء الزلزال المروع

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

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وكتب مصطفي شعبان :"التعازي والكلمات لا تكفي لمواساة أهلنا في المغرب جراء هذا الزلزال المروع..

نسأل المولى عزوجل أن يرفع عنهم البلاء ويخفف عنهم".

 

أفادت وسائل إعلام محلية في المغرب في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن السلطات الصحية في مدينتي مراكش ودمنات دعتالمواطنين إلى التبرع بشكل عاجل بالدم وذلك لإنقاذ المصابين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

ومنذ قليل، قالت وزارة الداخلية المغربية إن الزلزال أسفر عن مصرع 296 شخص وإصابة 153 آخرين، بحسب الحصيلةالأولية، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن الهزات الارتدادية عقب الهزة التي ضربت المغرب يمكن أنتتواصل لبضعة أيام.


ولقي 27 شخصا مصرعهم في منطقة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط، وأربعة في إقليمورزازات إلى الجنوب، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية في المنطقتين، في حين لم تعط السلطات أي حصيلةرسمية لعدد الضحايا.
 

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام محلية في المغرب بمصرع 4 اشخاص في إقليم ورزازات المغربي جراء الزلزال، الذي قالتهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه وقع بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ما أثار الذعر بين السكان والسياح فيمراكش، 

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