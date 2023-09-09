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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الآثار الإسلامية: سقف جامع أحمد ابن طولون يحمل سورتي البقرة وآل عمران

جامع أحمد بن طولون
جامع أحمد بن طولون

قال الدكتور محمد حمزة، أستاذ الآثار الإسلامية، إن جامع أحمد بن طولون ارتبطت به الكثير من الأساطير والقصص منذ أن تم بناؤه على ربوة أو هضبة أو سلة مرتفعة، المعروفة باسم "يشكر بن جزيلة" والتي ارتبطت بها أساطير مصر.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح ”المذاع على فضائية “الدي أم سي”تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه بني بالطوب الأحمر، لافتا إلى أنه أول جامع يبني بهذا الشكل بالطوب الأجر، وأن هذا الجامع بني على الدعامات وليس على الأعمدة.

وأوضح أستاذ الآثار الإسلامية أن المهندس الذي بنى هذا الجامع هو أحمد بن محمد الحاكم الذي بني مقياس النيل أثناء حكم الخليفة المتوكل على الله العباسي سنة 247 هجريا.

مكتوب أسفل سقف جامع أحمد بن طولون  أطول سورتين في القرآن الكريم البقرة وآل عمران

وكشف محمد حمزة أن المحراب المتواجد داخل المسجد منذ عام 696 وكذلك المنبر، ويتميز هذا الجامع أن أسفل السقف يوجد إيزار من الخشب مكتوب عليه سورتا البقرة وآل عمران كاملتين، فهو أطوال إيزار خشبي في العالم مكتوب عليه أطول سورتين من سور القرآن الكريم بالخط الكوفي.

جامع أحمد بن طولون البقرة آل عمران أطوال إيذار خشبي المحراب المنبر سور القرآن الكريم أحمد بن محمد الحاكم

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