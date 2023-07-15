شاهد روعة وجمال مسجد أحمد بن طولون في السيدة زينب| صور

يعتبر مسجد أحمد بن طولون واحد من التحف المعمارية التي تزين منطقة السيدة زينب، وهو من أقدم المساجد الموجودة في مصر.

وتجولت عدسة صدى البلد داخل المسجد لرصد أجمل الصور في كل ارجائه.

وقد أمر ببناء المسجد أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية عام 263 ه /877 م بمدينته الجديدة القطائع، حيث أصبح ثالث مسجد جامع بني فى عاصمة مصر الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص وجامع العسكر.

ويعد المسجد من أقدم مساجد مصر القائمة حتى الآن لاحتفاظه بحالته الأصلية مقارنة مع مسجد عمرو بن العاص، الذى توالت عليه الإصلاحات، كما شيد المسجد فوق ربوة صخرية كانت تعرف بجبل يشكر ويعتبر من المساجد المعلقة.

وتبلغ مساحة المسجد مع الزيادات الخارجية حوالي ستة أفدنة ونصف فدان، وتم وضع صورته على عملة الخمسة جنيهات.

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