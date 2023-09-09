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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبلوماسي عن تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي: جعلتنا نقف على أقدام ثابتة

أرشيفية
أرشيفية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر دولة رائدة في عدم الانحياز، مؤكدًا أن مصر حاضرة دائمًا وتلقى تقديرًا كبيرًا من قبل قادة العالم، حيث تمثل مصر حاليًا إفريقيا والعالم العربي في نيودلهي.

وأضاف “بيومي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن مصر لديها تجربة ناجحة في الإصلاح الاقتصادي، معقبًا: “جعلتنا نقف على أقدام ثابتة”، حيث بدأ الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 وعندما أتت أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت قادرة على التعامل معهما.

وتابع السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر لها دور رائد في دعوة الدول صاحبة الفوائض المالية للاستثمار في إفريقيا بالخبرة المصرية، لافتًا إلى أن مصر لديها قدرة كبيرة على إدارة ملف المديونية.

مصر الإصلاح الاقتصادى كورونا الحرب الروسية الأوكرانية توك شو صدى البلد

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