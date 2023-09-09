لدورها الريادي.. جميل عفيفي يوضح دلالة دعوة مصر إلى قمة العشرين

قمة العشرين.. قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن مصر تتميز بعلاقات قوية للغاية مع الهند في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مصر هي التي تتحدث بلسان أفريقيا ولها تجربة مهمة في إعادة بناء الدولة والتنمية الشاملة وإعادة بناء الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة؛ وبالتالي مصر أصبحت دولة محورية قادرة على نقل تجربتها للعديد من الدول الأخرى التي في حاجة إلى التنمية.





وأضاف “عفيفي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن دعوة مصر لـ قمة العشرين في هذا التوقيت تأكيد على الدور الريادي المصري في الشرق الأوسط وتأكيد أيضًا على قدرتها في توصيل الصورة الحقيقية للأزمات والمشاكل التي تعامي منها القار الأفريقية في الوقت الحالي.

وأوضح أن ما قامت به مصر من إصلاح اقتصادي جعلها تنضم بشكل أساسي لمجموعة “البريكس"، وما قامت به أيضًا في عملية التنمية الشاملة وعمليات مواجهة التغيرات المناخية جعلها تستضيف قمة المناخ “كوب 27” في مدينة شرم الشيخ.