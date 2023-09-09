ضبط موظف بالمعاش هارب من أحكام قضائية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط موظف بالمعاش هارب من أحكام قضائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بضبط موظف بالمعاش مقيم دائرة المركز هارب من 42 حُكم جزئي بتهم (تبديد، مباني).



وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب طه سعيد والنقيب مكسيموس ماجد والنقيب عبد الحميد عصمت معاونو رئيس المباحث تم ضبط موظف بالمعاش - محكوم عليه بالحبس (37 سنة وكفالات مالية في 42 حُكم جزئى بتهم (تبديد، مبانى)، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.