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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيريل رامافوزا يعلق على قبول الاتحاد الأفريقي عضوا في مجموعة العشرين

الرئيس الجنوب أفريقي
الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا

علق الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، اليوم "السبت" على قبول مجموعة دول العشرين، للاتحاد الأفريقي عضوا كاملا.

وأبدى "رمافوزا" سعادته بقرار مجموعة دول العشرين بقبول الاتحاد الأفريقي عضوا كاملا في المجموعة التي كانت جنوب أفريقيا البلد الوحيد من القارة السمراء عضوا فيها.

وأضاف رئيس جنوب أفريقي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" أن "إعادة الإعمار العالمي في أعقاب جائحة كوفيد 19، يمثل فرصة فريدة لتسريع الانتقال إلى مجتمعات مستدامة منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع المناخ".

وأشار رامافوزا إلى أن الاقتصادات النامية تتحمل وطأة تغير المناخ، على الرغم من أنها تتحمل أقل قدر من المسؤولية عن هذه الأزمة، وباعتبارنا بلدانًا أفريقية وغيرها من البلدان ذات الاقتصادات النامية، نواجه مهمة الوفاء بالتزاماتنا المناخية في خضم التحديات التنموية الكبيرة مثل الفقر وعدم المساواة والبطالة.

وأوضح رئيس جنوب أفريقيا أن تغير المناخ، والتدهور البيئي، والاستهلاك والإنتاج غير المستدامين، وندرة الموارد  يمثلون تحديات لا يمكن معالجتها إلا بشكل جماعي وبقدر كبير من التضامن.

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