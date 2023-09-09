منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرار منع بث مباريات المنافسات الإفريقية على شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولات القارة السمراء.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه على موقع “فيس بوك”:" بشكل رسمي الكاف يمنع إشارة البث عن قنوات بي ان سبورتس في مباريات اليوم و غدا".

عمر ربيع ياسين

كنت شبكة “بي بي سي” البريطانية، أكدت أن كاف قرر إلغاء تعاقده مع شبكة “بي إن سبورتس”، بسبب عدم التزام الشبكة القطرية ببنود التعاقد.

ويمتد تعاقد شبكة بي إن سبورتس مع الكاف لبث المباريات الإفريقي حتى عام 2029.

في سياق آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري 15 سبتمبر الجاري في مباراة كأس السوبر الإفريقي بالقاهرة.

ويخوض الأهلي السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بينما يلعب اتحاد العاصمة باعتباره بطل الكونفدرالية