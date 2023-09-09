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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعدام 30 طن مواد غذائية فاسدة في حملات تموينية بالقليوبية

مواد غذائية
مواد غذائية

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملات رقابية وتفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقالت مديرية الصحة بالقليوبية أنه تم المرور علي 278 منشأة غذائية مختلفة الأنشطة التجارية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، وأسفرت هذه الحملات عن إعدام 29 طن و846 كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومرفوضة صحياً، كما تم سحب 130 عينة لفحصها معملياً للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه.
وتابعت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 120 عامل لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، في إطار متابعة العاملين بتداول الغذاء، كما تم عمل تثقيف صحب للعاملين عن النظافة الشخصية والطرق السليمة لتداول المادة الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 93 محضر جنحة صحية حيال المنشآت المخالفة لاشتراطات النظافة.
وأشارت الى أن الحملات تمت تحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد علي عبد السميع مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالمديرية، وبالتعاون والتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية التابعة.

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