مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بسوهاج

انتهت حياة طالب في منتصف العقد الثاني من العمر، غرقاً بنهر النيل، ناحية الشاطئ الغربي بجوار إحدى الفيلات في منطقة العمرة؛ حيث لفظ أنفاسه الأخيرة لعدم إجادته السباحة، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بغرق طالب بنهر النيل بناحية العمرة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین انتهاء حياة طفل يدعى "ع.ع.أ- 15 سنة- ويقيم بذات الناحية- طالب"، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.