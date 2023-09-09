أسبوع الشباب | فوز فريق جامعة سوهاج لكرة اليد على نظيره السويس

فازت جامعة سوهاج على جامعة السويس في مباراة كرة اليد ٢٠-١٠ خلال اللقاء الرياضي الذي دار بينهما منذ قليل على ملاعب جامعة حلوان، وذلك ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري.

وبمشاركة ٤٠٠٠ طالبا وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصة واهلية وتكنولوجية، وذلك تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. حلم وطن"صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

جامعة سوهاج

وقد أنهى فريق الجامعة لكره اليد الشوط الأول بنتيجه ١٢-٤، وفى الشوط الثانى حقق الفريق فوزه ٢٠ مقابل ١٠ لفريق جامعة السويس.

ومن الجدير بالذكر أن فريق جامعة سوهاج يتكون من ١٠ طلاب ويقوم بتدريبه الدكتور ياسر عبد العظيم، والكابتن اسلام حجازي تحت اشراف نشأت عباس مدير ادارة النشاط الرياضي بالجامعة.