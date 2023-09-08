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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فحص وعلاج 550 رأس ماشية بمركز دار السلام في قافلة لجامعة سوهاج

صدى البلد

نفذت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلتها المجانية لقرية مزاته شرق بمركز دار السلام، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية التي تنفذها الجامعة لقري ومراكز المحافظة،  ضمن مباردة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية– الولادة وأمراض نقص الخصوبة– الأمراض الباطنة والأمراض المعدية– أمراض الدواجن)، حيث تم خلال القافلة مناظرة الحالات المرضية وعددهم (٥٥٠) حالة في العيادات وصرف العلاج لها بالمجان.

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جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية ان القافلة قامت ايضاً بدور وقائي للحيوانات الغير مريضة، من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية، عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة.

كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون وعلاج حالات العقم، وتأخر الولادات، مضيفاً انه شارك فى القافلة عدد ١٢ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج حياة كريمة السيسي

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