سوناك يكشف عن إثارته لقضية البريطاني المحتجز في الهند مع مودي

قال ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إنه أثار قضية البريطاني المحتجز جاجتار سينج جوهال خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وفي حديثه إلى المذيعين في مكان انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، قال سوناك: "نعم، لقد تمكنت من ذلك، إلى جانب مجموعة من القضايا القنصلية الأخرى التي ناقشناها أنا ورئيس الوزراء مودي في الوقت الذي قضيناه معا".

أضاف "كما تواصل وزارة الخارجية تقديم الدعم لعائلة جوهال وستواصل القيام بذلك".



من جانبهم، قال زعماء مجموعة العشرين، الذين اجتمعوا اليوم السبت، إنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية على الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

ووعد قادة العشرين بتعزيز الإجراءات لمعالجة تغير المناخ.

وجاء في بيان القادة أن المجموعة "ستواصل وتشجع الجهود الرامية إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات". وأضاف البيان: "نلتزم بتسريع إجراءاتنا بشكل عاجل لمعالجة الأزمات والتحديات البيئية بما في ذلك تغير المناخ".