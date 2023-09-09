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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي يقدم تعازيه لضحايا زلزال مراكش

صدى البلد

حرص الفنان أحمد حلمي على تقديم التعازي، لضحايا زلزال المغرب المدمر، عبر منصة أكس تويتر سابقاً.

وكتب: “‏خالص عزائي لضحايا زلزال ⁧‫#المغرب‬⁩ .. ربنا يرحمهم ويصبر ذويهم .. وأتمني الشفاء العاجل لكل المصابين”. 

زلزال المغرب 

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد الزلزال.

وأوضحت أنه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، على بعد 3262 كيلو مترا غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقيقة.

 إمكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الزلزال بعيد جدا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلو مترا غرب مدينة سيوة المصرية، وأن المعهد لم يصل إليه حتى الآن ما يفيد بوقوع أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

الفنان أحمد حلمى القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية القومية لرصد الزلازل زلزال المغرب في منطقة مراكش زلزال المغرب

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