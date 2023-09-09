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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المحلة: الانتهاء من زراعة 1150 للزينة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

زراعة أشجار بقري
زراعة أشجار بقري الغربية

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اليوم  أنه انطلاقاً من المبادرة الرئاسية  100 مليون شجرة فقد تم زراعة 1150 شجرة من أشجار الزينة بقرى مركز المحلة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تحت إشراف نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

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و أضاف رئيس المدينة العمالية أن الأعمال شملت زراعة 450 شجرة من أشجار الماهوجني بالأماكن العامة والمدارس وعلى رؤوس الحقول بقرية سامول و 100 شجره على رؤوس الحقول و بمدرسة أولاد عبد الواحد بعزبة الترزي بقرية دمرو و 100 شجرة  بمدرسة السلام بمحلة ابو علي و 100 شجرة ماهوجنى بمدخل قرية المعتمدية باتجاة الجابرية وعلى رؤوس الحقول و 100 شجرة ماهوجنى على جسر ترعة القرشية بصفط تراب و 100 شجرة بمعهد الجابرية الابتدائي ومسجد الشهيد والطرق العامة بنطاق الجابرية و 100 شجره على رؤوس الحقول بميت الليت

 

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