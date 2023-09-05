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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. تقديم الرعاية الطبية لـ3499 حالة بـ3 قوافل لجامعة طنطا

قوافل طبية بالغريية
قوافل طبية بالغريية

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع 3 قوافل طبية شاملة بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة"  قرية تطاى مركز السنطة وقرية منية ابيار مركز كفرالزيات، وقافلة ثالثة لقرية صالحجر مركز بسيون بالتنسيق مع محافظة الغربية،  لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي لعدد 3499 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 202 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 9634 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

 

175 حالة في جراحة المخ والأعصاب، 310 حالات في عيادة طب الأطفال، 379 بجراحة العظام، 363 بعيادة الأمراض الجلدية، 342 بأمراض الباطنة، 114 بعيادة جراحة المسالك البولية، 347 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، 75 بعيادة الجراحة العامة، 146 بعيادة الأمراض الصدرية، و63 بالنفسية والعصبية، و 541 بعيادة طب وجراحة العيون، و80 بعيادة القلب والأوعية، 226 بعيادة التحاليل، و84 حالة تنظيم أسرة و254 بالمبادرات.

 

كما تم تحويل 202 حالة بواقع 16 جراحة مخ وأعصاب، 8 أطفال ،31 عظام، 13 جلدية، 18 باطنة، 12 مسالك بولية، 36 أنف وأذن وحنجرة، 15جراحة عامة، 12 الصدر، 7 نفسية وعصبية، 26 طب وجراحة العيون، و8 قسم القلب والأوعية الدموية.

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كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 179 مواطن، وزراعة 100 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة والفحص الذاتي للثدي، إضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري، وعلامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم.

الباطنة الأطباء والصيادلة ارتفاع ضغط الدم إجراء الفحوصات ء هيئة التدريس ارتفاع التخصصات البيطرية التعامل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الزيات الرعاية الطبية الصيادلة السك الخدمات البيطرية الدكتور محمود ذكي الدكتور محمود سليم الدكتور طارق رحمي

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