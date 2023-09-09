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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار شقق مدينتي | آخر فرصة لحجز الوحدات السكنية بالصحفيين.. غدا

صدى البلد

تغلق غدا الأحد نقابة الصحفيين باب التقديم والحجز فى شقق مدينتي ، وذلك بمركز الخدمات فى الدور الأول بالنقابة.


وأوضحت نقابة الصحفيين، أن متوسط سعر المتر فى شقق مدينتي  يتراوح بين (21000 و25000 جنيه) حسب مساحة كل وحدة ونسبة التميز، ويضاف إلى ذلك اشتراك النادى ووديعة الصيانة.

كما أوضحت النقابة ان شقق مدينتي تقع الوحدات المخصصة بمجموعات (70-84-103-114-124-125-15) بمساحات تتراوح  من (70م2،  90م2، 100م2 ، 130م2، 150م2، 160م2، 180م2، 190م2  وحتى 200م2) وبأدوار مختلفة، ويسدد 25% من إجمالي قيمة الوحدة مقدم حجز + 1% من قيمة الوحدة مجلس أمناء + 0.5% مصاريف إدارية، على أن يقسط الباقى على سبعة أقساط سنوية محملة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى+ 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل) من تاريخ استلام الوحدة، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد.


وحول شروط الحجز فى شقق مدينتي أوضحت نقابة الصحفيين  ألا يكون العضو قد حصل على وحدات من النقابة من قبل، وستجرى قرعة علنية إذا زاد عدد الراغبين في الحجز بعد استبعاد مَن سبق استفادته على عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.
   

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