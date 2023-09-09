كشف ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن القوات المسلحة الأوكرانية استنفدت خلال الهجوم المضاد جميع احتياطياتها من الأفراد المدربين، والتي من دونها لن تكون قادرة على مواصلة العمليات القتالية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ريتر قال في مقابلة مع قناة "جيجينبول" على "يوتيوب": "الجيش الأوكراني على وشك الانهيار.. أيام القوات المسلحة الأوكرانية معدودة. وإذا استمر القتال، فسنشهد سقوط القوات المسلحة الأوكرانية في أوائل الخريف".

ولفت ريتر إلى أن الحالة المؤسفة للجيش الأوكراني تتجلى في حقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة البشرية والسل الذي تم علاجه سريريًا والمظاهر "الخفيفة" للاضطرابات العقلية والاضطرابات العصبية وغيرها من الاضطرابات يخضعون للتعبئة.

وأشار إلى أن تعبئة مثل هؤلاء الجنود لن يؤدي إلا إلى إبطاء عمليات الجيش الأوكراني الذي يعاني من مشكلات بالفعل.