آلاف الكتاب والأكاديميين والفنانين الإسرائيليين يطالبون بايدن بعدم لقاء نتنياهو بالأمم المتحدة

أرسل آلاف الكتاب والأكاديميين والفنانين وغيرهم من إسرائيل، أمس الجمعة، رسائل شخصية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يطالبونهم فيها بعدم مقابلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته المقبلة للولايات المتحدة.

وبحسب موقع "والا" العبري، فقد طالب الموقعين على الرسالة بعدم إعطاء نتنياهو منبرا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت تقارير عبرية، قد أفادت بأنه من المتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة عشية رأس السنة العبرية الجديدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت التقارير إن نتنياهو لن يجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن مشيرة إلى أنهم سيلتقيان على هامش اجتماع الجمعية.

ولم يعلن الأميركيون بعد عن اللقاء مع رئيس الوزراء نتنياهو، لكن حسب كل التقديرات لن يكون في مقر إقامة الرئيس لأنه هو نفسه سيكون في نيويورك خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يتحدث نتنياهو في اجتماع الهيئة العامة في نيويورك يوم الجمعة 22 سبتمبر، لذلك سيقضي يوم السبت التالي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يعود إلى إسرائيل يوم السبت 23 سبتمبر، ويقدر مسؤولون كبار في تل أبيب أن اللقاء بين بايدن ونتنياهو سيتم تحديده في المستقبل القريب.