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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقل 57 ألف قطعة.. الأعلى للآثار يكشف تفاصيل زيارة مدبولي للمتحف الكبير

مدبولي
مدبولي

تحدث الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام الحالي للمجلس الأعلى للآثار، عن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للمتحف المصري الكبير.

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وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام الحالي للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "زيارة رئيس الوزراء بدأت في تمام الحادية عشرة صباحا بالمتحف المصري الكبير، وتفقد كل الأعمال الجارية".

 

وأضاف: "تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بالمتحف"، مشيرا: "رئيس الوزراء تفقد وضع القطع الأثرية داخل فتارين العرض المتحفي الذي بلغ عددها أكثر من 57 ألف قطعة تم نقلها للمتحف المصري الكبير".

 

وأشار: "رئيس الوزراء تفقد الدرج العظيم، وتم الانتهاء من قاعات الملك تون عنخ آمون تماما"، موضحا: "رئيس الوزراء تفقد مركب الملك خوفو والمتحف الهائل لهذا المركب".


وتابع: "رئيس الوزراء شدد على ضرورة الانتهاء في أقرب وقت ممكن من وضع جميع القطع الأثرية داخل صالات العرض"، مضيفا: "بحلول شهر أكتوبر القادم سيكون الانتهاء من المتحف، وتوقيت الافتتاح سيتحدد لاحقا".
 

المصري الكبير مصطفي وزيري الأعلى للأثار

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