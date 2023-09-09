الأعلى للآثار : أتوبيسات صديقة للبيئة يستقلها السياح بمنطقة الأهرامات

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل وكواليس جولة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في منطقة الأهرامات اليوم.

وقال وزيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تفقد سير الأعمال في المتحف المصري الكبير ".

وأضاف مصطفى وزيري:" جميع الزائرين الأجانب القادمين بأتوبيسات تابعة لشركات السياحة يقفون في جراج يسع أكثر من ألف سيارة ثم يترجل الزائر في مركز الزوار تمهيدا لدخول منطقة الاهرامات ".

وتابع :" هناك اتوبيسات صديقة للبيئة داخل منطقة الاهرامات يستقلها الزوار لزيارة كافة المعالم السياحية داخل الأهرامات ".

وأكمل مصطفى وزيري:" هناك منطقة تسمى التريض بالأهرامات تسمح للزوار بركوب الخيل والكارتة".