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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محاولة لإفشالها.. نشأت الديهي يعلق على غياب الرئيس الصيني عن قمة العشرين|فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك غيابًا من القادة عن قمة العشرين المنعقدة في الهند مثل الرئيس الصيني، والرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسباني، معقبًا: "الغياب له أسباب متعددة، ولكن النتيجة واحدة".

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن غياب الرئيس الصيني يُفسره على أنه محاولة من بكين لإفشال الهند أو لإفشال قمة العشرين المنعقدة في الهند بالتحديد.


وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول أن تتمدد في الفراغ الذي تركه غياب الرئيس الصيني في قمة العشرين، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جون بايدن تحدث أكثر من مرة على أنه يشعر بخيبة أمل شديدة، بسبب غياب الرئيس الصيني عن القمة. 


وتابع أن غياب الرئيس الروسي عن القمة سببه الحرب الروسية الأوكرانية من ناحية، ومذكرة التوقيف الصادرة من محكمة العدل الدولية ضده من جهة أخرى. 
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي يراهن على هذه القمة بأنها مُترجمة لما تحقق في الهند خلال السنوات الأخيرة،  حيث نجحت نيودلهي  في تحقيق طفرة صناعية جعلتها مصنع العالم بحق، ووصلت إلى القمر، وتحوم حول الشمس الآن.

نشأت الديهي

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