رئيس الوزراء الياباني يكشف حقيقة مياه فوكوشيما المشعة مع قادة مجموعة العشرين

قال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا شرح مسألة إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر لزعماء مجموعة العشرين الذين اجتمعوا في نيودلهي لحضور قمة تستمر يومين يوم السبت.

بدأت اليابان في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المحطمة إلى المحيط الهادئ الشهر الماضي، وواجهت انتقادات شديدة من الصين التي حظرت على الفور جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان.

وتقول اليابان إن إطلاق المياه آمن، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت أيضًا إلى أن التأثير الذي قد يحدثه على الناس والبيئة 'ضئيل'.

وفي جلسة لمجموعة العشرين يوم السبت، خاطب كيشيدا زعماء مجموعة العشرين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن قضايا تتراوح من الاقتصاد العالمي إلى الأمن الغذائي والأمن الغذائي. إطلاق الماء.

وقالت هيكاريكو أونو السكرتيرة الصحفية بوزارة الخارجية اليابانية: 'أوضح رئيس الوزراء كيشيدا أن البيانات التي تم رصدها منذ تصريف (المياه) الشهر الماضي تم نشرها بطريقة سريعة وشفافة للغاية. ولم تنشأ أي مشكلة من وجهة النظر العلمية'. وقال للصحفيين.

وفي هذا الأسبوع، رفعت اليابان قرار الصين بحظر واردات المأكولات البحرية اليابانية إلى منظمة التجارة العالمية، ووعدت أيضًا بشرح سلامة المياه المفرج عنها في المنتديات الدبلوماسية.

وقال أونو 'للأسف، تتخذ بعض الدول إجراءات غير معتادة مثل تعليق جميع واردات المنتجات الغذائية البحرية اليابانية ردا على تصريف (المياه) الأخير في البحر'، دون أن يذكر أي دولة بالاسم.

وقد شرح كيشيدا هذا الأسبوع موقف اليابان بشأن إطلاق المياه المشعة المعالجة لرئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ على هامش اجتماع إقليمي في إندونيسيا.

وقال أونو 'اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم تفسيرات للمجتمع الدولي بناء على أدلة علمية بحسن نية وبطريقة شفافة للغاية' في إشارة إلى تصريحات كيشيدا أمام مجموعة العشرين.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيانات منفصلة إن إطلاق مياه فوكوشيما كان من بين الموضوعات التي تناولتها اجتماعات كيشيدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة العشرين.