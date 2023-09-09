عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الياباني يكشف حقيقة مياه فوكوشيما المشعة مع قادة مجموعة العشرين

صدى البلد

قال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا شرح مسألة إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر لزعماء مجموعة العشرين الذين اجتمعوا في نيودلهي لحضور قمة تستمر يومين يوم السبت.

بدأت اليابان في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المحطمة إلى المحيط الهادئ الشهر الماضي، وواجهت انتقادات شديدة من الصين التي حظرت على الفور جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان.

وتقول اليابان إن إطلاق المياه آمن، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت أيضًا إلى أن التأثير الذي قد يحدثه على الناس والبيئة 'ضئيل'.

وفي جلسة لمجموعة العشرين يوم السبت، خاطب كيشيدا زعماء مجموعة العشرين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن قضايا تتراوح من الاقتصاد العالمي إلى الأمن الغذائي والأمن الغذائي. إطلاق الماء.

وقالت هيكاريكو أونو السكرتيرة الصحفية بوزارة الخارجية اليابانية: 'أوضح رئيس الوزراء كيشيدا أن البيانات التي تم رصدها منذ تصريف (المياه) الشهر الماضي تم نشرها بطريقة سريعة وشفافة للغاية. ولم تنشأ أي مشكلة من وجهة النظر العلمية'. وقال للصحفيين.

وفي هذا الأسبوع، رفعت اليابان قرار الصين بحظر واردات المأكولات البحرية اليابانية إلى منظمة التجارة العالمية، ووعدت أيضًا بشرح سلامة المياه المفرج عنها في المنتديات الدبلوماسية.

وقال أونو 'للأسف، تتخذ بعض الدول إجراءات غير معتادة مثل تعليق جميع واردات المنتجات الغذائية البحرية اليابانية ردا على تصريف (المياه) الأخير في البحر'، دون أن يذكر أي دولة بالاسم.

وقد شرح كيشيدا هذا الأسبوع موقف اليابان بشأن إطلاق المياه المشعة المعالجة لرئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ على هامش اجتماع إقليمي في إندونيسيا.

وقال أونو 'اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم تفسيرات للمجتمع الدولي بناء على أدلة علمية بحسن نية وبطريقة شفافة للغاية' في إشارة إلى تصريحات كيشيدا أمام مجموعة العشرين.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيانات منفصلة إن إطلاق مياه فوكوشيما كان من بين الموضوعات التي تناولتها اجتماعات كيشيدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة العشرين.

اقتصاد العالم الدولية للطاقة الذرية الخارجية اليابانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الوزراء اليابان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

دبابة فرنسية تقذف أهدافًا| الأهلي يحسم صفقة المهاجم بعد طول انتظار.. وهذا أول تعليق من اللاعب

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

موضوعات متعلقة

شراكة من أجل التنمية والاستثمار.. وممر اقتصادي يربط الهند والشرق الأوسط بأوروبا|تقرير

رشاوى ونساء وأعمال مشبوهة .. قصة سقوط دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى

الرئيس الموريتاني يتقدم بالتعازي والمواساة لحكومة المغرب وأسر ضحايا الزلزال المدمر

قادة العشرين يكشفون موقفهم من استخدام القوة في أوكرانيا |تفاصيل

وسط اتهام لها بالشيخوخة| بيلوسي ترشح نفسها نائبة عن كاليفورنيا.. لهذا السبب

أذربيجان تتهم أرمينيا بفتح النار ضد جنودها

فرق الإنقاذ اليونانية تنتقل إلى القرى الأكثر تضررا من الفيضانات

الشرطة تفرق نشطاء المناخ المحتجين على طريق سريع في هولندا

ترشيحاتنا

بعد الزلزال المدمر.. هل أوقفت الخطوط الفرنسية رحلاتها من وإلى مطارات المغرب؟

إصابة صبي فلسطيني بجروح خطيرة في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

حقيقة الاستغناء عن الخيالة بمنطقة الأهرامات

وفر البنزين .. سعر جيومتري C الكهربائية في مصر

مؤسسة عريقة صاحبة منهج معتدل.. رئيس النيابة الإدارية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب|صور

الأعلى للآثار : أتوبيسات صديقة للبيئة يستقلها السياح بمنطقة الأهرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

Poor Things يحصد جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا |صور

5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ