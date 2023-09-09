تطوير مسجد سليمان باشا الخادم.. مصطفى وزيري يشكر أبو العينين على الهواء

أكد مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم افتتاح أقدم وأول مسجد عثماني في مصر وهو مسجد سليمان باشا الخادم داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، بعد الانتهاء من الترميم.

وقال مصطفى وزيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه تم الانتهاء بشكل كامل من الترميم المعماري الدقيق لهذا المسجد".

وأضاف مصطفى وزيري: "سيتم افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم يوم السبت المقبل".

ووجه مصطفى وزيري التحية والتقدير إى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على الهواء، قائلأ:" أشكر أبو العينين وانا تواصلت معه للحصول على مجموعة من السيراميك والقشاني الذي يتم تنفيذه بشكلمخصوص لأحد المساجد وقالي تحت امرك ".

وتابع مصطفى وزيري: "أبو العينين أرسل لنا القشاني على الفور وله مني كل الشكر والتقدير ".

وأكمل مصطفى وزيري: "سيكون هناك كشف أثري مهم في المنيا سيتم الإعلان عنه في النصف الثاني من شهر أكتوبر كما سيتم افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية الشهر المقبل".