مصطفى وزيري: لم ولن يتم هدم أي أثر لإنشاء كوبري أو نفق

أكد مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه لم ولن يتم هدم أي أثر في جمهورية مصر العربية، من أجل تطوير أو إنشاء كوبري أو نفق.

وقال مصطفى وزيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الدولة المصرية تهتم بالمناطق الأثرية، ولا تهدم أي آثار".

وأضاف مصطفى وزيري، أنه يتم تنفيذ أعمال ترميم ورفع كفاءة للكثير من المناطق الأثرية والمقابر الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأشار مصطفى وزيري، إلى أنه سيكون هناك كشف أثري مهم في المنيا، سيتم الإعلان عنه في النصف الثاني من شهر أكتوبر، كما سيتم افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية الشهر المقبل.