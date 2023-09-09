سفير مصر بالرباط: وضع الجالية مطمئن.. و«خلية أزمة» للتواصل مع الجهات المغربية|فيديو

قال السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، إن مصر أعربت عن تعازيها للشعب المغربي والقيادات المغربية وأنها مستعدة لتقديم كافة أشكال المساعدة بعد الزلزال الأخير الذي ضرب دولة المغرب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أنه تم إنشاء خلية أزمة تتواصل مع الجهات المغربية ومع نقاط تم تحديدها للجالية في كافة أنحاء المغرب والخلية تعمل 24 ساعة.



‏وأضاف انه لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا أو مصابين من الجالية المصرية وأن الجالية المصرية وضعها مطمئن ومستقر حتى الآن، مؤكدا أنه يتم متابعة الوضع باستمرار.