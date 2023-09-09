خبيرة علاقات سياسية: مصر بوابة إفريقيا| وشريك نجاح مع الاتحاد الأوروبي مستقبلا

‏قالت الدكتورة مي البطران، خبيرة العلاقات المستقبلية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، إن وجود ومشاركة مصر في قمة العشرين بعد انضمامها لبريكس منذ فترة قصيرة إشارة أن التغيرات العالمية التي تحدث تغيرات حقيقية ومحورية في مستقبل المنطقة والعالم.

‏وتابعت ‏خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي "محمد الباز"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن غياب الرئيس الروسي والرئيس الصيني عن هذه القمة لبعض الخلافات الواضحة مع أعضاء مهمين من ضمنهم الهند رسالة مهمة، مضيفة أن وجود مصر في هذه القمة في نفس الوقت التي ينضم فيه الاتحاد الأفريقي لهذه القمة بشكل دائم إشارة قوية جدا.

‏وأضافت أن الاستقرار الدولي أهم من مصالح بعض الدول لتفادي الكوارث، مضيفة أن مصر بوابة إفريقيا وشريك نجاح حقيقي مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل.