أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسي في قمة العشرين مهمة ورسائلها محددة

‏قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية، إن قمة العشرين مهمة جدا؛ لأنها تأتي في وقت مهم، من حيث عدم الاستقرار في النظام الدولي، وأيضا وجود الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعقاد قمة بريكس قبلها، ومشروع التوسع الكبير في هذا التكتل.

وأوضح طارق فهمي، ‏خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "محمد الباز"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم، رسائلها محددة، وركز فيها على اندماج اقتصاديات الدول النامية مع الاقتصاد الدولي، وأن تتوفر فرص ومزايا متبادلة بين الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنظومة الخاصة بقضايا المناخ والطاقة والبيئة.

‏وأضاف فهمي، أن الرئيس السيسي، أكد بطبيعة الحال، أهمية دخول الاتحاد الإفريقي إلى هذه المجموعة؛ لأنها نقطة مهمة جدا، حيث أن القارة الإفريقية قد استُبعدت منذ سنوات، ومصر والقيادة السياسية تركز على هذا الأمر، بأن يكون هناك دور للقارة الإفريقية.