قمة العشرين| خبير اقتصادي: الرئيس ألقى الضوء على قضايا تهم القارة الإفريقية

علق الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة على انضمام الاتحاد الإفريقي لعضوية مجموعة العشرين، مشيرا إلى أهمية القمة العشرين التي جمعت قادة أكبر اقتصادات العالم والتي شهدت حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور بدرة، في مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن هذه القمة تعتبر مناسبة بارزة لمصر؛ نظرًا للقضايا الهامة التي تمثلها للبلاد على الساحة الدولية، منوها بأن الرئيس السيسي ألقى الضوء على قضايا تهم القارة الإفريقية، حيث أصبحت هذه القارة تلعب دورًا متناميًا في الساحة العالمية.

وفيما يتعلق بتوصيات القمة، أكد الدكتور بدرة، أهمية تمويل القارة الإفريقية لمشروعات تربطها بالدول الخارجية.

وشدد على ضرورة تصحيح نهج التمويل الدولي لدعم الدول ذات الموارد المحدودة وتحقيق التنمية المستدامة.