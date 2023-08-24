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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار.. استفادة كبرى لمصر بعد الانضمام لبريكس.. فما هي؟

بريكس
بريكس

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، دلالات ومميزات انضمام مصر إلى مجموعة وتكتل بريكس اعتبارا من يناير 2024.

 

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وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" اختيار مصر للانضمام إلى تكتل بريكس أمر في غاية الأهمية ".

 

 وأضاف مصطفى بدرة:" اختيار مصر للانضمام لبريكس دليل على معدلات النمو والتحسن في معدل القدرات الاقتصادية في مصر ".

 

 وأكمل مصطفى بدرة :" هناك علاقات استراتيجية وسياسية بين مجموعة دول بريكس ومصر وباقي الدول التي تم اختيارها للانضنام إلى البريكس ".

 

 ولفت مصطفى بدرة :" مصر قامت بتحسين القدرات الاقتصادية وقامت بتحسين البنية التحتية بما يتناسب مع أهداف مجموعة البريكس "، مضيفا:" انضمام مصر للبريكس يؤدي إلى زيادة حجم المشروعات الكبرى داخل مصر وهناك علاقات وطيدة بين مصر وروسيا والهند والصين ".

 

وتابع مصطفى بدرة:"  انضمام مصر للبريكس له مردود إيجابي على زيادة حجم المشروعات في مصر، ومن الممكن أن يتم تنفيذ مشروع كبير لغتمام عمليات التبادل التجاري بالعملات التجارية بين دول البريكس بما يخفف من ضغط الدولار على الموازنة".

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