لأول مرة.. روسيا تكشف سبب اختيار مصر لضمها لمجموعة بريكس

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسع مجموعة بريكس، تشمل وزن وهيبة الدولة ومواقفها في الساحة الدولية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "النقاشات حول توسيع مجموعة بريكس كانت مكثفة. لم تخل من مشاكل لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد”.

وتابع: “المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد أخذت بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي وبطبيعة الحال، موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة".

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة، تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة.