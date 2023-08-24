بعضها دول عربية.. تعرف على من تأجل قبولها في مجموعة بريكس

أعلن قادة دول منظمة بريكس، اليوم الخميس، عن توسيع المجموعة الاقتصادية بضم ستة دول على رأسها مصر، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، لترفض طلبات الدول الأخرى التي تقدمت رسميا بطلبات للانضمام إلى بريكس.

وكانت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أعلنت في السابع من أغسطس الجاري عن قائمة تضم 23 دولة تقدمت رسميا بطلبات إلى بريكس للانضمام إليها.

وبعد قبول طلبات مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، رفضت طلبات كل من: الجزائر، البحرين ، بنجلاديش ، بيلاروسيا ، بوليفيا ، كوبا، هندوراس ، إندونيسيا، كازاخستان ، الكويت ، المغرب ، نيجيريا ، فلسطين ، السنغال ، تايلاند ، فنزويلا وفيتنام.

يذكر أن المغرب أصدر بيانا قبل أيام قليلة من انطلاق قمة بريكس، كشفت فيه أنها لم تتقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس.

ومن المنتظر أن يفعل الانضمام رسميا للدول الستة المنضمة حديثا إلى بريكس في الأول من يناير من العام المقبل 2024.