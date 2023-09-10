محافظ الشرقية: إنشاء 2870 مشروعا آخر 10 سنوات بتكلفة 50 مليار جنيه

‏قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه خلال آخر 10 سنوات تم إضافة مشروعات تنموية كثيرة جدا داخل محافظة الشرقية، حوالي 2870 مشروع بتكلفة أكثر من 50 مليار جنيه في جميع القطاعات.

وتابع خلال لقاء له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أنه تم عمل مشروعات في مياه الشرب والصرف الصحي والتربية والتعليم والشباب والرياضة وقطاع الغاز والطرق والكباري والري، مؤكدا أن كل القطاعات تم العمل فيها بصورة جيدة جدا وحجم هذه المشروعات بدأ يشعر بها المواطن وهذه نقلة كبيرة جدا لأن محافظة الشرقية كانت تفتقر إلى بعض الخدمات.