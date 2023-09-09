عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بيشة قايد الثانوية.. تفاصيل

صدى البلد

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدرسة بيشة قايد الثانوية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والمقامة على مساحة 3407 أمتار ومكونة من 4 أدوار تضم 9 فصول مدرسية وحجرات (مدرسين – اخصائي اجتماعي – اخصائي نفسي – تربية موسيقية – إدراة وشبكات – كمبيوتر – مجالات – تحضير دروس – طبيب) ، بالإضافة إلى مكتبة ومعمل مطور وبتكلفه إجمالية 7 مليون و651 ألف جنيه.

 

تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة؛ مؤكدا على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

 

وخلال الافتتاح اعلن المحافظ الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

 

أوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد إفتتاح 41 مشروع بإجمالي عدد فصول 495 فصلا وبتكلفة اجمالية 242 مليون جنية وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها وابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة.

افتتاح 5 مشروعات خدمية ببلبيس في الشرقية بتكلفة 82 مليون جنيه

ومن جانبهم عبر أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركته فرحتهم بالافتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز الزقازيق

رافق المحافظ في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية ، وج محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم ، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، و شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان ، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.

الانشطة المدرسية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة الشرب والصرف الصحى المنظومة التعليمية قطاع التعليم محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

ارتفاع وفيات زلزال المغرب إلى 820 على الأقل وأكثر من 600 جريح

ترشيحاتنا

بسبب زلزال المغرب المدمر.. قرار عاجل بشأن مباراة ليبيريا بكأس أمم أفريقيا

تغريدة مثيرة | مفاجأة صادمة بشأن زلزال المغرب المدمّر

السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي القضايا الراهنة وأزمة الغذاء العالمية

هل تستمر الموجه الحارة؟.. تحسن حالة الطقس وانخفاض الحرارة في هذا الموعد

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

رقم كبير.. أوفربرايس على أسعار شيفروليه أوبترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول هذه الطبق على الإفطار يصيبك بالسرطان وأمراض القلب.. احترس من الكارثة

للرجال فقط| هذا النوع من التدخين يؤثر على صحتك تجنبه فورا

9 فوائد مذهلة لتناول البلح الأحمر يوميا.. لن تتوقعها

مجوهرات وفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الأنظار| شاهد

فيديو

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ