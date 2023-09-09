محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بيشة قايد الثانوية.. تفاصيل

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدرسة بيشة قايد الثانوية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والمقامة على مساحة 3407 أمتار ومكونة من 4 أدوار تضم 9 فصول مدرسية وحجرات (مدرسين – اخصائي اجتماعي – اخصائي نفسي – تربية موسيقية – إدراة وشبكات – كمبيوتر – مجالات – تحضير دروس – طبيب) ، بالإضافة إلى مكتبة ومعمل مطور وبتكلفه إجمالية 7 مليون و651 ألف جنيه.

تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة؛ مؤكدا على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

وخلال الافتتاح اعلن المحافظ الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد إفتتاح 41 مشروع بإجمالي عدد فصول 495 فصلا وبتكلفة اجمالية 242 مليون جنية وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها وابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة.

ومن جانبهم عبر أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركته فرحتهم بالافتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز الزقازيق

رافق المحافظ في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية ، وج محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم ، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، و شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان ، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.