نقيب الزراعيين: "حياة كريمة" دعمت قطاع الزراعة بشكل كبير

‏قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن هذا العام والعام الماضي وفترة تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية كان هناك دعم كبير جدا لقطاع الزراعة ولفلاحين مصر.

‏وتابع خلال لقاء له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن فلاحين مصر على مدار تاريخهم أوفياء لبلدهم ولوطنهم في اصعب الظروف يقوموا بالزراعة والإنتاج في ظل التغيرات المناخية والتقلبات الجوية، مؤكدا أن كل الفلاحين سعداء اليوم لأن كل شيء موفر لهم، وأن حياة كريمة دعمت قطاع الزراعة بشكل كبير والدولة توجهت بحزمة تحفيزية كبيرة للمزارعين.