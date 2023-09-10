نظام أقساط مصروفات المدارس الخاصة يزعج أولياء الأمور.. فيديو

حل محمد أبو الفتوح عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وأميرة محمود منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، ضيوفا مع الإعلامي عمرو خليل في برنامجه "من مصر"، المذاع عبر شاشة "cbc"، وتم مناقشة موضوع زيادة عدد أقساط مصروفات المدارس الخاصة.

وقال محمد أبو الفتوح أنه على أرض الواقع كل ولي أمر لديه ظرف مختلف عن الآخر وصعب على أولياء الأمور تحديد نظام موحد لأقساط المدارس، مؤكدا أن هناك مدارس تقسم المصروفات على 5 أقساط أو 6 أقساط وفي هذا النظام قد تنتهي أقساطه مع دخول الترم الثاني، مضيفا أن هناك ولي أمر آخر يكون صعب عليه هذا النظام نظرا لطبيعة عمله ويفضل دفع الأقساط على قسط أو قسطين وصعب إجبار جميع المدارس على نظام دفع معين.

‏وتابعت أميرة محمود أنه في السابق كانت بعض المدارس تقوم بمعاقبة الأطفال الذين لم يدفعوا المصروفات، وهذا الأمر كان مزعج لأولياء الأمور وبدأوا في منع أولادهم من الذهاب إلى المدارس في حال عدم دفعهم للمصروفات خوفا عليهم، مؤكدة أن العام الماضي كانت تأتي إليهم الكثير من الشكاوي بمثل هذه الأمور.