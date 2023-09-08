قرار عاجل للرقابة على مصروفات المدارس الخاصة في العام الجديد

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا، بشأن مصروفات المدارس الخاصة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام مديري مديريات التربية والتعليم، بمتابعة التزام المدارس الخاصة، والمدارس الدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية، بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال من تثبت مخالفته لتعليمات الوزارة الصادرة في هذا الشأن.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن فئات الشرائح في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حرصا على انتظام العام الدراسي الجديد بجميع المدارس الخاصة والدولية، وإيماء إلى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 350، والصادر بشأن تعديل القرار الوزاري 173 لسنة 2017، بشأن زيادة المصروفات الدراسية السنوية للمدارس الخاصة عربي ولغات؛ تكون نسبة الزيادة في مصروفات العام الدراسى الجديد 2023-2024، على النحو التالي:

المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه؛ تكون نسبة الزيادة السنوية 25٪؜.

المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه؛ تكون نسبة الزيادة 20%.

المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألفا؛ تكون نسبة الزيادة 15%.

المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه؛ تكون نسبة الزيادة 12%.

المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه؛ تكون نسبة الزيادة السنوية 10%.

المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه؛ تكون نسبة الزيادة السنوية 7%.



المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر؛ تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد 2024، على مصروفات تعليم العام السابق 2022-2023، مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة، ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم؛ فيتم احتساب أيهما أكبر، وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية، سرعة إعداد نشرات المصروفات؛ لإعلانها بالمدارس قبل بدء العام الجديد المقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر للمدارس الخاصة.