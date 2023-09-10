ساندي علي تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ساندى علي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت النجمة التونسية بإطلالة صيفية، حيث ارتدت تي شيرت لبني ونسقت عليه هوت شورت عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

اختارت ترك خصلات شعرها مسندلة بشكل انسيابي وراء ظهرها ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وعُرض مؤخرا للفنانة ساندى علي، مسلسل "سيب وأنا وأسيب" المكون من 10 حلقات، وهو تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدنى، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، أحمد سلطان، دنيا سامى، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى كوميدي.



وكان آخر أعمال ساندى مسلسل "بابلو" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف الكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة حسن الرداد نجلاء بدر، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، دارين حداد، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوى، غفران محمد، حسن عيد، دنيا سامى وأمينة مغربى.