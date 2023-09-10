12 علامة نفسية وجسدية تؤكد إصابتك بالاكتئاب أثناء الحمل

الاكتئاب أثناء الحمل هو حالة نفسية تحدث عند بعض النساء خلال فترة الحمل، قد تظهر بعض العلامات النفسية والجسدية التي يمكن أن تشير إلى احتمالية الاكتئاب أثناء الحمل.

علامات نفسية وجسدية تشير إلى احتمالية الاكتئاب أثناء الحمل

كشفت الدكتور هند سلمى استشارى النساء عن علامات نفسية وجسدية تشير إلى احتمالية الاكتئاب أثناء الحمل ومن هذه العلامات:

الشعور بالحزن المستمر والاكتئاب العميق.

فقدان الاهتمام والمتعة في الأنشطة التي كانت ممتعة سابقًا.

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

القلق والتوتر الزائد.

تغيرات في النوم؛ صعوبة النوم أو النوم الزائد.

تغيرات في الشهية الغذائية؛ فقدان الشهية أو زيادة الشهية.

صعوبة التركيز والانتباه.

الشعور بالذنب أو القلق الزائد بشأن الحمل وقدرتك على رعاية الطفل.

الانعزالية والانقطاع عن الأصدقاء والعائلة.

التفكير في الانتحار أو الأفكار السلبية الشديدة.

زيادة الشكوك والتشاؤم.

تغيرات في الوزن بشكل غير طبيعي.



إذا كنت تشعرين بأي من هذه العلامات، فمن الأهمية بمكان أن تستشيري طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية المختص. يمكنهم تقييم حالتك وتشخيص الاكتئاب وتوفير العلاج المناسب. يجب عدم تجاهل هذه العلامات والبحث عن المساعدة المناسبة للحفاظ على صحتك النفسية والجسدية خلال فترة الحمل.