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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة غنية بفيتامين D .. تناولها لصحة أسنانك

فيتامين D
فيتامين D

فيتامين D يلعب دورًا هامًا في صحة الأسنان والعظام، حيث يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأمعاء.. ومن المصادر الغنية بفيتامين D يمكنك تناول الأطعمة..

 

1. الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين والتونة والماكريل. تعتبر هذه الأسماك مصدرًا غنيًا بفيتامين D والأحماض الدهنية الأوميغا-3.

2. زيت كبد السمك: يحتوي زيت كبد السمك على مستويات عالية من فيتامين D. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من زيت كبد السمك إلى الطعام أو تناوله كمكمل غذائي.

3. الصفائح المدخنة: تعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين D، خاصةً إذا تم تعريضها لأشعة الشمس أثناء التحضير.

4. صفار البيض: يحتوي صفار البيض على فيتامين D، لذا يمكن تضمينه في النظام الغذائي لزيادة استهلاكه.

5. الفطر المعزول: قد يتم تعريض الفطر المعزول للأشعة فوق البنفسجية لزيادة مستويات فيتامين D. يمكنك تضمينه في الوجبات المختلفة.

6. منتجات الألبان المعززة بفيتامين D: بعض منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والزبادي يتم تعزيزها بفيتامين D. تأكد من قراءة الملصقات لمعرفة مستويات الفيتامين الموجودة في تلك المنتجات.

ومع ذلك، يمكن أن يكون الحصول على كميات كافية من الفيتامين D من الأطعمة وحدها صعبًا. فإضافة إلى ذلك، فإن أشعة الشمس تعتبر مصدرًا هامًا للحصول على فيتامين D، حيث يمكن للجسم تصنيعه بفضل التعرض لأشعة الشمس المباشرة. لذا، ينصح أيضًا بالتعرض للشمس لفترات قصيرة وآمنة في الصباح الباكر أو في المساء لتعزيز مستويات فيتامين D في الجسم.

الأسماك الدهنية الأحماض الدهنية اشعة الشمس استهلاك التعرض للشمس الصباح الباكر الكالسيو النظام الغذائي امتصاص الكالسيوم تناول الأطعمة كبد السمك فوق البنفسجية نظام الغذاء نية ملعقة صغيرة ملصقات مكمل غذا ملصق ​​​​​​​health

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