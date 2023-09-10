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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. مادلين مطر بإطلالة صيفية لافتة

مادلين مطر
مادلين مطر

شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وظهرت النجمة مادلين مطر بإطلالة صيفية جريئة وجذابة، واعتمدت مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها، مما نال إعجاب متابعيها.

أخر اعمال مادلين مطر

وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر في ​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

مشوار مادلين مطر الفني

المطربة اللبنانية مادلين مطر، اليوم بعيد ميلادها حيث ولدت في بيروت لأسرة مسيحية الديانة، درست الغناء الشرقى في المعهد الوطني العالي للموسيقى بلبنان واستمع إلى صوتها الفنان الكبير الراحل وديع الصافي، وأُعجب بصوتها واصطحبها معه إلى لندن للأشتراك معه في إحدى الحفلات الخيرية للجالية اللبنانية في لندن وحققت نجاحا كبيرًا في هذه الحفلة وأشادت بها الصحف مما شجعها على احتراف الغناء.

سجلت لها إحدى شركات الكاسيت أغنية (لو يوصفوك) ضمن البوم غنائي كوكتيل لعدة مطربين وحققت لها هذه الأغنية شهرة واسعة ثم توالت اعمالها الغنائية الناجحة بعد ذلك، ثم عدة ألبومات غنائية مع كليبات مصورة زادت نجاحها وانتشارها الفني في العالم العربي.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٩٠٩_٢١٣٣٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٩_٢١٣٣٥٨

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