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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: موديست سيتواجد مع الأهلي في السوبر الإفريقي

موديست
موديست

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف موديست من المشاركة مع النادي الأهلي في السوبر الأفريقي أو في دور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية : "موديست سوف يتواجد مع النادي الأهلي بشكل طبيعي في مواجهة السوبر الأفريقي في السعودية".

وأضاف : "موديست سوف يغيب عن المشاركة مع القلعة الحمراء فقط عن مباراتي دور الـ32 أمام سان جورج خلال الانطلاقة الحمراء لبطولة دوري أبطال أفريقيا".

وتابع : "يحق للقلعة الحمراء إجراء بعض التعديلات في قائمة لقاء السوبر الأفريقي، قبل انطلاق المواجهة وذلك حسب اتفاق كاف مع الأهلي واتحاد العاصمة".

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