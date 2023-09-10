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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة مترجم ويستنزف أموال النادي.. كرم البنا يحذر الزمالك من أوسوريو

فريق الزمالك
فريق الزمالك

وجه الدكتور كرم البنا المدير الفني السابق لأكاديمية نادي برشلونة الإسباني انتقادات حادة بشأن مترجم المدير الفني لفريق الزمالك. 

وقال كرم البنا عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: منذ قليل علي قناة نادي الزمالك مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك وجدت مشكلتين الأولي في الترجمة وهي ترجمه غير منضبطة وعلي المترجم أن يعرف الفرق بين ترجمته للسياح أمام الأهرامات والأماكن السياحية وترجمة المصطلحات الرياضية. 

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أزمة مترجم الزمالك 

وتابع:  ما وصل للجمهور ليس هو ما قاله المدير الفني لنادي الزمالك فما بالنا بما يحدث في كيفية نقل ما يريده المدير الفني للاعبين.  

وأضاف: هذا ما حذرت منه مسؤولي نادي الزمالك عندما استقدموا المدير الفني وما قامت به المترجمة وهي فتاه أثناء المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب وحدث التغيير ولكن واضح ان التغيير تم في نوع الجنس من مترجمة إلي مترجم 

وواصل: المشكلة الثانية هذا المدير الفني سيستنزف أموال نادي الزمالك دون ان يقوم بأي طفره حقيقية في سبيل النهوض فنيا بمستوي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 

واختتم حديثه قائلا: اللهم إني قد بلغت وبالتوفيق للنادي الزمالك العريق وجماهيره المخلصة. 

الزمالك كرم البنا برشلونة أوسوريو نادي الزمالك

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أزمة مترجم ويستنزف أموال النادي.. كرم البنا يحذر الزمالك من أوسوريو

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