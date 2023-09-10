بريطانيا ترصد تمويلا ضخمًا لإنشاء صندوق المناخ الأخضر

أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك عن التزام قياسي بالمساعدات المناخية خلال قمة مجموعة العشرين في الهند حسبما ذكرت المفوضية العليا البريطانية في الهند اليوم الأحد، وفق ما ذكرت صحيفة إنديا توداي.



وستقدم المملكة المتحدة ملياري دولار أمريكي لصندوق المناخ الأخضر (GCF) وهو أكبر التزام تمويلي قدمته المملكة المتحدة لمساعدة العالم على معالجة تغير المناخ، والذي أنشأته 194 دولة بعد اتفاق كوبنهاجن في مؤتمر الأطراف الخامس عشر.



من جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن "الرئاسة الهندية للعشرين قامت بعمل جيد للغاية كونها أضحت صوتًا لجنوب العالم".