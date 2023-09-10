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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني" ندوة بمجالس الإفتاء والتثقيف بمساجد سيناء

مجالس الإفتاء بمساجد
مجالس الإفتاء بمساجد شمال سيناء

نظمت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء ، سلسلة ندوات  مجلس الإفتاء بمساجد  المدن بمراكز المحافظة ، وسط إقبال جماهيري  متميز  ، في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.

 

حيث قدم العلماء والأئمة المتميزون بأوقاف شمال سيناء، رسالتهم في الفتوى والتثقيف الفقهي خلال الندوة التي أقيمت بمسجد القرمانى بالعريش تحت عنوان (أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني) ،  بعد صلاة العشاء.
 

وقد حاضر في الندوة كل من:

فضيلة الشيخ  أحمد أبو القاسم ، إمام وخطيب مسجد المعلمين بالضاحية ، وفضيلة الشيخ  حماده بشير بدوي ، إمام وخطيب أم القرى بكرم أبو نجيلة، والشيخ محمد سليمان عزام ، إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش 
 

 

مجالس الإفتاء:

 

وأكد رواد مجالس الإفتاء: أن الأوقاف أحسنت حين أطلقت مجالس الإفتاء بالمساجد تيسيرًا على المستفتين، مؤكدين أنها تسهم في حل المشكلات بيسر وسهولة، وفي وقت قياسي لقربها من المواطنين، كما أنها تراعي التيسير في الفتاوى وتيسر معرفة الأحكام من علماء متخصصين وأئمة متميزين.
 

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