إمكاناته جبارة.. سوني تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد

كشفت شركة سوني Sony اليابانية، عن أحدث هواتفها الذكية Sony Xperia 5 V، والذي يمتاز بأدائه السريع وكاميرته القوية ومواصفاته المتقدمة، مما يجعله واحدا من أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

سعر ومواصفات سوني Sony Xperia 5 V



يعد Sony Xperia 5 V من سوني، هاتف أندرويد صغير الحجم، يستخدم معالج قوى مخصص للهواتف الرائدة وهو Snapdragon 8 Gen 2، من حيث مظهر الجسم وحجمه يتمتع الهاتف بتصميم أنيق ويمتاز بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق لمعيار IP68، تبلغ أبعاده 154×68×8.6 ملميتر، ويزن حوالى 182 جرام.



يجلب هاتف سوني الجديد Sony Xperia 5 V، مع شاشة متطورة من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، بجودة عرض FHD +، وبدقة عرض تبلغ 2520×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ويصل معدل سطوعها إلى 449 شمعة في المتر المربع، وهي محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sony Xperia 5 V

ويعمل هاتف Sony Xperia 5 V، بنظام التشغيل Android 13، ويتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم المتطور من نوع Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات حديث من نوع Adreno 740، كما أنه مزود بذواكر وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 8 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 و256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Sony Xperia 5 V

وفيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي، فإن هاتف Sony Xperia 5 V، يضم كاميرا أساسية ثنائية العدسات بدقة 48+12 ميجابكسل، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

Sony Xperia 5 V

ويحتوي هاتف سوني Sony Xperia 5 V، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعي سوني أنها تشحن بنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط، باستخدام شاحنها بقدرة 30 وات، الذي يُباع على بشكل منفصل.

Sony Xperia 5 V

ويتميز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملميتر لسماعة الرأس، إلى جانب منفذ شحن USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، إلى جانب ماسح لبصمات الأصابع.

ويتوفر هاتف سوني Sony Xperia 5 V، مقابل سعر يبدأ من بسعر 999 يورو (أي ما يعادل 33400 جنيه مصري).