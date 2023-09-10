إقامة معارض أهلاً مدرستي لخدمة الكلبة بمدارس سيناء

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء ، اليوم الأحد اجتماعاً لمناقشة إقامة معرض ( أهلاً مدرستي) لخدمة مدارس المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

المدارس المنتجة :



حضر الاجتماع مديري إدارات المشاركه المجتمعيه ومدير إدارة المدارس المنتجة، ومدير إدارة اللامركزية، ومسئول الأمن بالمديرية.



وقد وكيل الوزارة، بأنه سيتم إقامة معرض " أهلاً مدرستي" في عدد من المدارس وهذه المعارض تعمل على بيع مستلزمات المدارس للتصاميم والطلبة بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل الأسرة.

وقال إنه سيتم اختيار المدارس التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة .

